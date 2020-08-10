В Хабаровском крае отремонтируют трассу Чегдомын – Новый Ургал

Сегодня на аппаратном совещании в правительстве края обсудили ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе. Как доложил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров, завершены работы на 45 объектах. Объем укладки асфальтобетона и других типов покрытий на сегодняшний день составляет 57%, выполнение идет без отставания от сроков, установленных контрактами.





«В 2020 году запланирован ремонт 101 объекта дорожного хозяйства, общей протяженностью более 150 км. На эти цели будет израсходовано около 3 миллиардов 200 миллионов рублей. Сейчас подрядчики задействованы на 34 участках, на 22 - работы начнутся в ближайшее время. Хабаровский край - единственный регион-участник национального проекта на Дальнем Востоке, где в полном объеме освоены предельные объемы финансирования за январь – июль 2020 года. Поэтому федеральный центр выделил нам ещё 565 миллионов рублей, на которые дополнительно приведут в порядок более 21 км автодорог в Ванинском, Советско-Гаванском, а также районе им Лазо», - рассказал Максим Прохоров.





Он также сообщил, что в регионе планируется наращивать объемы заключения договоров на принципах контракта жизненного цикла. Это соглашение на комплекс работ от проектирования объекта до его изготовления и последующего обслуживания. В следующем году министерство намерено выйти на показатель в 50-55% от числа всех заключенных договоров по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





«Применение контрактов жизненного цикла в дорожной отрасли – правильное и своевременное решение. Это оградит регион от недобросовестных подрядчиков, а также от необходимости переделывать дороги за счет края. Также минтрансу поручаю представить мне перечень подрядчиков, которые выполнили работы некачественно, а потом "испарились". У них в любом случае есть учредители, бенефициары. Эти материалы передадим в правоохранительные органы», - отметил Михаил Дегтярев.





Кроме того, врио губернатора поручил уже в этом году начать ремонтные работы на краевой дороге Новый Ургал – Чегдомын.





«Мы только что посетили Верхнебуреинский район. Жители ждут нормальной дороги на протяжении многих лет. Даю поручение министерству транспорта совместно с министерством финансов подготовить соответствующие предложения. Люди должны видеть, что власти о них не забывают и выполняют свои обещания», - подчеркнул Михаил Дегтярёв.



