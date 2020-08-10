Хабаровские меценаты объединились, чтобы помогать городу

В краевой столице появилась инициативная группа предпринимателей-меценатов. Они объединились, чтобы сообща помогать реализовывать нужные для города и его жителей проекты.

«У каждого бизнесмена, который построил своё предприятие, зарабатывает деньги, платит налоги, создает рабочие места в Хабаровске, есть потребность гордиться городом, где он живет, - рассказал предприниматель, победитель премии «Лучший меценат города» в 2015 году Максим Иванов. - Именно поэтому среди предпринимателей много благотворителей. Они строят детские и спортивные площадки, устанавливают лавочки в парках и скверах, участвуют в акции «Помоги собраться в школу», реализуют ряд других проектов. У нас возникла идея объединить усилия всех местных бизнесменов-благотворителей, чтобы привлечь больше ресурсов и вести конструктивный диалог с властью, совместно делать жизнь в городе лучше».

Бизнесмены готовы за свой счет создать проектно-сметную документацию по обустройству парка или сквера, построить спортивные центры в каждом районе Хабаровска. Есть у меценатов и другие идеи. Стоит отметить, что инициативную группу входят предприниматели разных политических взглядов.