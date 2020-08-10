Комсомольчанин обворовал чужую квартиру с помощью потопа

Житель Комсомольска-на-Амуре решил обворовать живущую снизу соседку. Выбрал он для своего злодеяния достаточно оригинальный вариант. Он устроил в своей квартире потоп. Вода, соответственно, полилась и к соседке снизу.

Женщина высказала претензии виновнику наводнения и пригласила к себе, чтобы оценить последствия. А когда мужчина ушел, соседка обнаружила пропажу золотого кольца и часов. Потерпевшая обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 36 тысяч рублей.

Сотрудники полиции устроили в квартире «мокрого вора» обыск и нашли те самые часы и кольцо. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.



