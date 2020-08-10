Суд начал слушания по делу «шереметьевского» отца

Обвиняемому грозит до 6-ти лет лишения свободы.

В Комсомольске-на-Амуре суд приступил к рассмотрению дела в отношении мужчины, оставившего своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сегодня Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины, оставившего своих малолетних детей (пяти и восьми лет) в аэропорту Шереметьево Москвы, а также завладевшего денежными средствами своей знакомой.

Обвинительное заключение утверждено 10 июля 2020 года заместителем прокурора Хабаровского края.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в период с 24-е по 25-е января 2020 года обвиняемый с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» похитил у своей знакомой денежные средства в сумме 100 тысяч рублей.

После чего, со своими малолетними детьми уехал из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, откуда вылетел в Москву.

По прибытию авиарейса обвиняемый оставил детей в аэропорту Шереметьево, а сам направился в поисках работы в другой город.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.