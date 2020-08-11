Из-за раздолбайства взрослых дети погибают и получают ранения

В Еврейской автономной области лошадь ударила копытом девочку, оставленную родными без присмотра. Как сейчас выясняется, в этом есть вина и хозяина животного.

Об этом печальном происшествии, которого вполне могло и не быть, рассказала старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская. По ее словам, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 5 июля в селе Бабстово Ленинского района произошло ЧП. Двенадцатилетнюю девочку ударила копытом лошадь. В результате ребенок получил закрытый перелом бедра и множественные ушибы.

В ходе последовавшей прокурорской проверки было установлено, что лошадь, принадлежащая местному жителю, в момент происшествия находилась без привязи на придомовой территории, являющейся общедоступным и открытым участком местности населенного пункта. Что, естественно, не отвечает требованиям безопасности и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Также выяснилось, что в нарушение требований закона администрацией муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» не обеспечен надлежащий контроль за соблюдением собственниками Правил благоустройства территорий, регулирующих вопросы содержания и выпаса сельскохозяйственных животных, а также не проведены мероприятия по информированию жителей о недопустимости безнадзорного выпаса скота.

В связи с этим заместитель прокурора Ленинского района Николай Колодко внес в адрес главы администрации Бабстовского сельского поселения Владимира Путилова представление об устранении нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, а также потребовал безотлагательно принять меры по обеспечению безопасности и надлежащего контроля в вопросах организации выпаса сельскохозяйственных животных.

Кроме того, надзорное ведомство намерено проверить полноту и достаточность принятых органами профилактики мер, в том числе рассмотреть вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Одновременно с этим следственным отделом по Ленинскому району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится доследственная проверка.

А в водоеме, расположенном неподалеку от города Облучье, из-за недосмотра родителей утонула трехлетняя малышка. По поручению прокурора Еврейской автономной области в связи с гибелью ребенка была проведена специальная проверка. Она показала, что девочка, предоставленная сама себе, утонула во время купания.

По словам Жанны Крепкогорской, в какой-то момент она зашла в воду, но самостоятельно выбраться на берег не смогла. По предварительным данным, ее родители находились в нетрезвом состоянии. Хотя семья в общем-то характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит. В отношении 31-летнего мужчины и 25-летней женщины следственным отделом по Облученскому району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В ходе прокурорской проверки также выяснилось, что водоем, где отдыхала семья, не является оборудованным пляжем для массового отдыха людей. Однако данное место популярно у местных жителей, и они здесь часто отдыхают. При этом органом местного самоуправления на территории водного объекта для предотвращения фактов травмирования и гибели людей не были установлены специальные информационные знаки о запрете купания.

Прокурор Облученского района Иван Левченко в адрес главы администрации Облучья Евгения Рекеды внес представление об устранении нарушений закона и потребовал принять меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том числе организовать размещение предупреждающих знаков на водоемах, не предназначенных для купания. Его требования уже удовлетворены.

Однако проверкой было еще установлено, что администрацией МО «Облученский муниципальный район» ЕАО до настоящего времени не принят нормативный правовой акт, регулирующий вопросы использования водных объектов на территории района. Данное обстоятельство исключает привлечение граждан к установленной областным законодательством административной ответственности за нарушение правил пребывания у водоемов, в связи с чем в адрес главы администрации Облученского муниципального района прокуратура внесла представление.

Вадим Решетняк