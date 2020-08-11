Дегтярев позвал в Народный совет маститых политологов

Врио губернатора Хабаровского края провел встречу с представителями экспертного сообщества. К открытому разговору Михаил Дегтярев лично пригласил политологов, социологов и преподавателей ведущих вузов. Ключевой темой для обсуждения стало дальнейшее общественно-политическое развитие края.





Во встрече приняли участие доктор социологических наук, профессор РАНХиГС Николай Байков, его коллега – профессор кафедры философии, истории, государства и права РАНХиГС Валерий Чудесов, доктор политических наук Илдус Ярулин, кандидат политических наук, доцент кафедры социологии, политологии и регионоведения ТОГУ Ольга Симоненко, доктор социологических наук, проректор по воспитательной работе и работе со студентами ДВГУПС Юлия Тюрина, профессор кафедры социально-гуманитарных наук Хабаровского государственного университета экономики и права Александр Ким, кандидат социологических наук, член общественной палаты Хабаровского края Владимир Зубков, кандидат исторических наук, профессор, политический обозреватель газеты «Приамурские ведомости» Евгений Чадаев.





Также Михаил Дегтярёв пригласил на встречу адвоката НКО «Коллегия адвокатов «Форум» Константина Бубона. Участники встречи обсудили идею врио губернатора края о создании Народного совета. Они уверены, что эта площадка может стать действенным механизмом общения с жителями региона, но при условии, что совет не будет формализован.





«Во всех населенных пунктах края, в которых успел побывать, я встретил много активных и талантливых людей. Они готовы работать в Народном совете. Много желающих и из других городов и посёлков. Мы приглашаем присоединиться всех неравнодушных жителей края», - сказал Михаил Дегтярёв.





Врио главы края пригласил всех присутствовавших на встрече экспертов поработать в Народном совете. Он подчеркнул, что встречи с научным сообществом будут регулярными, а также поручил создать чат в Вотсаппе, для того чтобы быть на постоянной связи с политологами и социологами.



