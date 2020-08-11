8 тыс 556 человек заразились С-19 в Хабаровском крае

За сутки в крае зарегистрировано 87 новых случаев заболевания.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 30 пациентов старше 65-ти лет; один ребенок в возрасте одного года.

Среди вновь выявленных пациентов около 10% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 50,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Всего в крае зарегистрировано 8556 случаев заболевания (рост +1,0% к 9 августа 2020 года), из них 73 закончились смертью пациентов. От заболевания, вызванного COVID-19 суммарно излечились 6 тыс 1 человек.

«Активными» остается 2 тыс 482 случая заболевания, 15 человек — в тяжелом состоянии. Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 845 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 221 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено около 195 тысяч исследований на новый коронавирус.