Как распродавался Хабаровский край при команде Фургала?

Вместе с губернатором Сергеем Фургалом в Хабаровский край, помимо политической свежести, пришло и нечто иное. А именно сильнейший разгул коррупции и кумовства. Бедные из окружения губернатора увидели шанс разбогатеть, а богатые – стать еще богаче. В регионе началось беспрецедентное разворовывание ресурсов. Это коснулось почти всех отраслей.

Например, власти крайне оперативно выдали лицензии компаниям «Золото Сервис» и «Золото Керби» для добычи речного песка под Николаевском-на-Амуре. «Золото Сервис» зарегистрирована на людей по имени Ван Сяоцзюнь, Ли Шоутао и Янь Шичжун (судя по фамилии, китайцев). В составе компании числилось всего шесть человек, зато для освоения им выдали территории площадью более 1450 гектаров. «Золото Керби» принадлежит ООО «Дгрк «Битэ» (ею, в свою очередь, владеет ООО «Хуньсинь», Ли Пэнюй и еще один собственник).

Самое возмутительное, что участки, на которые выданы лицензии, расположены в природоохранной зоне. Чиновников не смутило, что добыча песка приведет к необратимым изменениям в амурской экосистеме.

Другой пример. С декабря 2018 года по июль 2020 года были проведены торги на аренду лесных участков и продажу лесных насаждений. Среди победителей конкурса выявлена одна организация с иностранным участием. Это ООО «Эстиэкс Форест» (генеральный директор Пак Же Хи, компанией на 51% владеет южнокорейская фирма «STX Corporation»).

Также вызывает подозрение частые победы в торгах ограниченного круга коммерческих компаний. Это ООО «СДС Логистик», ООО «ДВКЦ», ООО «Вымпел-Проф», ООО «Ламбер Трейд», ООО «Лесное», ООО «Буджак», ИП Сердюков, ИП Цыганов. Этой «великолепной восьмерке» принадлежит рекорд по победам за право вырубки лесов. Притом, что торги за неполные два года проводились 483 раза! Причем ровно за тот же период, когда в свою должность полноценно вступил Сергей Фургал.

Торги за право использования недр также с завидным постоянством выигрывал «конгломерат» из восьми компаний. Все – с иностранным участием. Соответственно, и прибыль уходила иностранным собственникам и сособственникам.

Любопытно, но в погоне за добычей южнокорейские, китайские и прочие бизнесмены не особо и прятались. Всю информацию можно проверить через ЕГРЮЛ, через сайт rusprofile.ru и другие открытые источники. Это значит – следы заметались не особо тщательно.

Вывод напрашивается один: развивать инфраструктуру Хабаровского края вышеупомянутые компании и не планировали. Спешили лишь побыстрее «урвать» кусок, пока в высших эшелонах региональной власти «свои» люди.