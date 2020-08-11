В Хабаровском крае работники диспансеров получат 80 миллионов рублей

Более 80 млн рублей выделено из резервного фонда края на дополнительные выплаты работникам домов престарелых и психоневрологических диспансеров. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Михаил Дегтярев.





На сегодняшний день стационарные учреждения, подведомственные министерству социальной защиты края продолжают работать в условиях изоляции. Весь персонал, уже пятый месяц работает сменами по 14 дней. Каждый раз в 16 учреждений края заходят на вахту около 600 человек.





«Сейчас длится восьмая смена. По ее окончанию персонал получит стимулирующие выплаты в размере от 32 до 40 тыс. рублей. Все зависит от категории работника и места нахождения социального учреждения. Дополнительно на эти цели мы ожидаем около 43 млн из федерального бюджета. При этом размер софинансирования будет зависеть от эпидемиологической обстановки в крае», - сообщила и.о. министра социальной защиты населения края Светлана Петухова.





Дополнительные выплаты в связи с увеличением нагрузки в период проведения ограничительных мероприятий по распространению коронавируса нового типа предусмотрены и работникам центров социальной поддержки населения Хабаровского края. На эти цели из резервного фонда регионального правительства выделено 11,8 млн рублей.



