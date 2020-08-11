В Хабаровске киднепперы требовали выкуп за похищенного человека

Четверо жителей Хабаровска различных возрастов объединились, чтобы заниматься киднеппингом. Они похитили 21-летнего мужчину и стали требовать за освобождение 120 тысяч рублей. Жертва позвонила родственникам и сообщила им о требовании преступников.

Родственники, в свою очередь, обратились в полицию. В ожидании выкупа киднепперы избивали похищенного и постоянно меняли квартиры в целях конспирации.

Однако это им не помогло. Всего через два дня сотрудники полиции освободили жертву и задержали преступников. К тому времени у похищенного было сломано ребро, он был весь в ссадинах и кровоподтеках. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По ходатайству следствия в отношении злоумышленников избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту похищения человека и вымогательства возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.