Хабаровчане стали чаще умирать от коронавируса

На прошлой неделе практически ежедневно фиксировались летальные случаи от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

О ситуации коронавирусом в Хабаровске на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, доложила заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик. Она рассказала, что по состоянию на 10 августа всего в Хабаровском крае зарегистрировано 8 тыс 556 случаев коронавирусной инфекции. При этом большинство заболевших – 72,7% – хабаровчане.

«С начала пандемии в регионе умерло 73 человека с этим диагнозом. А на прошлой неделе практически каждый день регистрировались летальные случаи по COVID-19. Более того, если ранее коэффициент распространения коронавируса в краевом центре составлял 0,9; 0,6; 1,2, то сегодня он вырос до 1,88 (в крае коэффициент – 0,9). Это может быть связано с участием людей в массовых мероприятиях и другими причинами», — сообщила Татьяна Скорик.

Скорик подчеркнула, что в городе сохраняется значительное количество семейных очагов инфекции, многие заражаются на рабочих местах. В связи с этим мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что необходимо продолжать все профилактические мероприятия.

«Да, люди устали, это понятно. Но болезнь есть болезнь, и только вместе мы сможем её преодолеть. Поэтому нам нельзя ослаблять работу по профилактике коронавирусной инфекции, необходимо контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте, противоэпидемиологические мероприятия в заведениях общепита, в детских лагерях, контролировать обработку мест общего пользования, работать по всем направлениям. Надо отнестись к этому самым серьезным образом», — сказал Сергей Кравчук.



В Хабаровске для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией развернуто 902 койки. Сегодня они заполнены на 66,5%.



