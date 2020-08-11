Хабаровчане могут получить губернаторские гранты

Жители региона могут получить губернаторские гранты для осуществления социально-значимых инициатив. Всего будет распределено 25 миллионов рублей. Подать заявку можно не только активистам, но и детским и молодежным объединениям, а также муниципальным образованиям.





Гранты выдаются на развитие волонтерства, популяризацию здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей, поддержку талантливой молодежи и т.д. Отбор лучших проектов будет проводиться на электронной платформе «Портал цифровых решений для некоммерческого сектора».





Активисты-«одиночки» могут получить гранты в размере до 300 тысяч рублей. Общественные объединения – до одного миллиона рублей. Между лучшими инициативами муниципалитетов распределят 14 миллионов рублей. Заявки принимаются на платформе АИС «Молодежь России». По всем вопросам можно обращаться в главное управление по телефону 8 (4212) 30-09-49, 30-42-62.



