Дегтярев: наша задача – делать все, чтобы край был притягателен

Врио Губернатора Хабаровского края встретился с членами Хабаровской краевой общественной организации "Ассамблея народов Хабаровского края". Михаил Дегтярев ответил на вопросы, затрагивающие интересы представителей разных народов, проживающих на территории региона.





«В каждом регионе есть своя территориальная особенность межэтнических отношений. Хабаровский край - не исключение. Здесь проживает 145 народов и национальностей. И судьба каждого человека нам небезразлична. Я уверен, что каждый житель края ощущает единство, которые присуще нашему многонациональному народу. Любовь к России, к родному краю - то, что нас объединяет. Это главный девиз, который будет проходить красной нитью через работу правительства края и всех его муниципальных образований», - обратился с приветственным словом к собравшимся Михаил Дегтярёв.





Он также сообщил, что на федеральном уровне дан старт проекту на соискание первой Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации". И предложил собравшимся принять активное участие в проекте.





В свою очередь, участков встречи интересовали вопросы логистики между регионами, грядущей осенней путины, возможного строительства буддистского дацана в Хабаровске и дома дружбы народов, а также временного устройства мигрантов. Все они, по поручению врио губернатора края, будут детально изучены. И по каждой проблеме будет принято решение.





«Я посмотрел план мероприятий ассамблеи. Все они направлены на развитие настоящего гражданина и патриота. Это не просто высокие слова. Я вас в этом только поддерживаю. Наша с вами общая задача - здесь жить, работать, растить детей и делать все, чтобы Хабаровский край был притягателен. Чтобы повзрослевшие дети не хотели отсюда уезжать, а те, кто уехал когда-то – возвращались», - сказал Михаил Дегтярев.





Отметим, Ассамблея народов Хабаровского края создана летом 2011 года и носила статус филиала общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России". Членами совета Ассамблеи является 33 национальных объединений и инициативных граждан.



