Хабаровскому краю вернут статус одного из лучших регионов для бизнеса

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен вернуть регион в ТОП-20 инвестиционного рейтинга России. Об этом он рассказал на заседании проектного офиса по улучшению регионального инвестиционного климата.

«Несколько лет назад мы занимали 18 место в стране и это звучало, - отметил Михаил Дегтярёв. – Нам важно услышать обратную связь, я уже встречался с представителями четырёх крупных объединений предпринимателей и понимаю, насколько важны комфортные условия для начала бизнеса».

Чем выше субъект РФ занимает место в инвестрейтинге, тем лучше там деловой климат. Напомним, что Хабаровский край в 2017 году входил в первую федеральную двадцатку рейтинга. При правлении Сергея Фургала край скатился на 39-е место, а в 2019 году переместился на 63 место.