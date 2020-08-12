Житель Хабаровского края маленько не дотянул до миллионера

В поселке Ванино местный житель, придя на работу, обнаружил, что склад взломан и опустел. Некто проник внутрь помещения, сорвав навесные замки, и похитил имущество на сумму более 150 тысяч рублей. Полицейские вычислили и поймали вора. Им оказался 24-летний безработный местный житель.

Вскоре стражам порядка стали известны и другие факты биографии прохиндея. Так, в октябре 2019 года он ночью через окно проник в ювелирный магазин, украв оттуда товара на сумму около 580 тысяч рублей. С декабря 2019 по апрель 2020 года ванинец «чистил» дачные дома и хозяйственные постройки, вынеся оттуда все, что плохо лежит – электроинструменты, оборудование, бытовую технику.

За время своей «карьеры» вор нанес ущерб порядка 830 тысяч рублей. Еще бы чуть-чуть – и до миллионера бы вырос. Но не срослось, не фартануло. Вещи он продавал по объявлениям незнакомым людям.

Изъятое в ходе обыска похищенное имущество, которое обвиняемый не успел реализовать, возвращено законным владельцам. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до шести лет лишения свободы.