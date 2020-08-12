Участники хабаровских протестов продолжают обогащать государство

Автомобилисты и пешие участники митингов в защиту арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора Сергея Фургала продолжают нарушать законы и правила дорожного движения. Соответственно, и санкции их неумолимо настигают.

Так, по состоянию на 11 августа, зарегистрировано 3510 административных правонарушений в отношении участников автопробегов. В числе нарушений проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию и совершение повторных нарушений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Владельцы автомобилей оштрафованы на сумму более 4,1 миллион рублей.

Составлено 132 протокола в отношении организаторов и участников несогласованных митингов, арестовано 13 человек. Через Роскомнадзор удалось добиться блокировки 27 информационных ресурсов, где звучали призывы к различным нарушениям в ходе митингов. Еще 19 ресурсов находятся в стадии блокировки.