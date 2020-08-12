Хабаровский край продолжат заливать дожди

До конца текущей недели на территории Хабаровского края сохранится пасмурная погода. Нас ждут дожди, грозы и усиление ветра. Всему виной Китай, точнее, активный циклон, который идет со стороны Поднебесной.





«На юге Дальнего Востока в самом разгаре так называемый дальневосточный муссон, именно он принес в регион интенсивные ливневые дожди, также вклад в выпадающее количество осадков вносят бывшие тайфуны, которые поднимаются в умеренные широты. В период до 16 августа в регионе, несмотря на дожди и грозы, сохранится комфортный температурный фон: в ночные часы около 14-19 градусов, днем в пределах 23-28 выше нуля», - отмечают синоптики Дальневосточного гидрометцентра.





Из-за обилия дождей ожидается подтопление придворовых территорий, подъем воды в малых реках, а также превращение грунтовых дорог в кашу. Из-за порывистого ветра не исключены нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики.



