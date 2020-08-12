«Обход Хабаровска» проходит госэкспертизу

Как сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства, в настоящее время проект дороги, примыкающей к «Обходу Хабаровска» в районе Чернореченского шоссе, находится на госэкспертизе. Также на изучение экспертам направлена документация на съезд в районе Восточного шоссе – улицы Горького.

«Остальные объекты пока в стадии проектирования. После того, как они пройдут проверку специалистов, мы сможем оценить стоимость работ. После чего необходимо будет определить источник финансирования строительства. Предполагается, что оно будет идти при участии бюджетов вышестоящих уровней, ведь речь идет о суммах в сотни миллионов рублей, которые городской бюджет не потянет», - сообщил заместитель начальника управления дорог Станислав Кочемазов.

С дороги «Обход Хабаровска» будет сделано четыре съезда – к Матвеевскому шоссе (рядом с путепроводом), к Чернореченскому шоссе (в районе транспортной развязки), к улице Горького (между улицей Перьевой и Производственной), к улице Сидоренко.

В связи с этим под реконструкцию попадают пять дорожных объектов: Восточное шоссе от улицы Горького на участке от Нововыборгской до Гагарина; Чернореченское шоссе в районе Матвеевского шоссе, улица Суворова от Ворошилова до путепровода на проспекте 60-летия Октября; улица Аэродромная; запланировано также строительство улицы Панфиловцев от Малиновского до путепровода на проспекте 60-летия Октября.

Все эти дороги станут четырехполосными, здесь построят ливневую канализацию, линии наружного освещения, тротуары, установят светофоры, будет благоустроена прилегающая территория. Будет решен ряд проблем хабаровских автомобилистов. К примеру, тех, кто испытывают трудности с поворотом с Матвеевского шоссе или с выездом из микрорайонов в районе улиц Панфиловцев, Суворова, Малиновского.

Напомним, что строительство трассы «Обход Хабаровска» стартовало в ноябре 2017 года. С вводом в строй «Обхода Хабаровска» город избавится транзитных большегрузных автомобилей, стекающихся сюда с трех федеральных трасс - «Восток», «Амур» и «Уссури». По планам новый путепровод начнет работать в конце 2019 - начале 2022 года.