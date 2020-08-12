Михаил Дегтярев: Сажать, сажать и сажать!

Михаил Дегтярев озабочен качеством посадочного материала. Пока что в лесной отрасли

Во время поездки в краевое государственное специализированное автономное учреждение «Хабаровское специализированное лесное хозяйство» (КГСАУ «Хабспецхоз», он же Некрасовский лесопитомник) врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, ознакомившись с качеством, количеством и состоянием дел, прямо сказал: «Сажать, сажать и сажать!».

И хотя его слова относились к зеленой поросли, у кое-кого сердце екнуло и сжалось. Надо сказать, что со времени основания КГСАУ «Хабспецхоз» лицо такого уровня принимали в первый раз. И зря! Как объявил Михаил Дегтярев, сейчас идет сбор достоверной информации с мест: «С каждым вопросом мне очень хочется разобраться лично, их достаточно, начал с заготовки сеянцев». Вот для чего врио губернатора и выезжает на места. Жаль, но ответственные, не совсем ответственные, а порой и вообще безответственные чиновник ему порой ТАКОЕ рассказывают!

Рабочий ритм пятилетки

Денис Плескач руководит КГСАУ «Хабспецхоз» с прошлого года. Он провел врио губернатора по полям и теплицам хозяйства, демонстрируя ударную работу подчиненных в нелегких условиях. Это когда и сверху вода, и снизу мокро, и с боков задувает. Но люди мужественно сражались с заразой, избавляя от дурной травы нежную поросль культурных деревьев, которая растет в открытом грунте. Адова работенка, я вам доложу, – прополка в грязи по щиколотку, с регулярными дождями и с марлевой повязкой на лице. Слушайте, а скашивать траву не пробовали? Как это было в прошлые годы. Люди не так мучаются, за них трудятся агрегаты.

И вроде бы никто ничего не приукрашивает - грязи полно, рабочие измазаны землей по пояс, техника стоит, теплицы открыты, все кипит, сотрудники довольны своим положением и своей заработной платой. На виду у руководства спецхоза и иных краевых чиновников, под кучей телекамер, в окружении толпы журналистов рабочие Некрасовского лесопитомника не имели претензий. И так им хочется верить. Жаль, что труд этих людей часто оказывается не нужным.

«Сразу скажу, у меня есть информация, что лесовосстановление проходит неэффективно. Мы отдаем лесопользователям материал, некоторые относятся к этому недобросовестно, по экспертным оценкам, выживает до 10% саженцев. И в итоге работа идет впустую», - заявил в начале осмотра Михаил Дегтярев. Но тут специалисты, которые не один год проработали в лесном хозяйстве, его поправляют. Арендаторам лесных делянок, а они обязаны заниматься лесовосстановлением, отпускается качественный посадочный материал. Бывает, что на пути к месту посадки нерадивый хозяин и угробит часть саженцев. Но это редко - кому охота второй раз оплачивать одно и то же? Хорошая приживаемость - это порядка 50-60%, 30% уже вызывают нарекания. 10% приживаемости - впору «караул!» кричать.

Балет в полях

Самое интересное было при посещении теплиц. Я такого «балета» со времен службы в непобедимой и легендарной не видел! И вроде бы все хорошо – по системе «закрытая корневая система» саженцы в течение сезона поднимаются до товарного вида. В полях по схеме «открытая корневая система» на это уходит три года. Выгода налицо, особенно когда своевременно все происходит - и полив, и внесение удобрений в почву. Что же вы, гражданин Плескач, так и не поведали, и не показали врио губернатора Михаилу Дегтяреву систему автоматического полива, которая контролируется компьютерной программой? Она до недавнего времени работала в трех первых теплицах. Кстати, эффективность работы полива «на автомате» руководитель может контролировать в любой момент. Удаленно, со своего смартфона, весьма полезная функция.

Также не рассказали про новые теплицы и не показали их. Такие сооружения в Некрасовском лесопитомнике трех типов - деревянные, железные сварные и железные сборные. Разница между ними видна сразу. Последние воздвигал инвестор, которого в прошлые годы привлекли в КГСАУ «Хабспецхоз». И про это ни слова, ни полслова. Вот такая избирательность при подаче информации с мест. Я же говорю - «балет»!

На первой лини тракторной и прочей техники стоят новенькие, прямо блестящие образцы отечественного тяжёлого машиностроения. Второй линией, подальше от глаз, стояла ну очень давно отработавшая свое техника. Похоже, еще советского периода. Михаил Дегтярев сел за рычаги и заглянул под капот новенького трактора. По словам врио губернатора, эти тракторы были поставлены в регион по нацпроекту «Экология». И это хорошо. Жаль, что мало.

В посевном комплексе Дегтяреву продемонстрировали работу линии по посадке сеянцев. Ну как продемонстрировали – Плескач «на пальцах» показал и рассказал: «Сюда загружаем, тут проходим, на выходе имеем конечный продукт». Сама линия работает в течение месяца – в мае. Все остальное время ждет эксплуатации. Большие площади ангара тоже не простаивают, используются под склад. В реальности Михаилу Дегтяреву не показали и 10% от того, что делает и чем занимается КГСАУ «Хабспецхоз». Для этого там надо провести целый день.

Цифры против фактов

Константин Хрянин, начальник краевого управления лесами, с достоинством и честью, как мог, защищал честь мундира: «Обычно мы высаживаем ровно столько, сколько вырубаем. Так, по году планируется засадить около 6 тысяч га. В первом полугодии посадили лес на площади 5 тысяч га. Осенью засадим еще около 1 тысячи га». Отчитался Константин Хрянин и по незаконным рубкам: «За первое полугодие этого года у нас незаконные вырубки составили всего десять тысяч кубометров». Тут даже и не особый специалист в области леса Михаил Дегтярев ОЧЕНЬ удивился: «Это просто смешно. Я летел на север края и видел все своими глазами. Почему у вас такие низкие показатели? Ко мне первый вопрос от жителей был – остановите вырубку лесов! Люди все это знают».

После этих слов начальник краевого управления лесами имел весьма бледный вид и не смог ответить на ряд конкретных вопросов. Например, когда врио губернатора вопрошал: «Сколько протоколов составлено за семь месяцев?». В ответ одно и то же - про 10 тысяч кубометров незаконных порубок.

«Идет аудит всего лесного хозяйства края. Надо понять, чего нам не хватает, где проблемы и узкие места. После этого будем принимать решения. Мы найдем общий язык и с лесопромышленниками, и с краевыми и местными властями. Технологии лесовосстановления есть, этим занимаются замечательные труженики. Вопрос только цифр и контроля. С контролем есть проблемы. Но всю систему обязательно настроим. Я привык оперировать фактами, законом и четкими определениями. Для лучшей эффективности следует объединить усилия правоохранительных органов, общественных организаций и самое главное - самих людей. Есть сигналы?! Мы обязаны на них реагировать, пока что с реакцией было не очень», - подвел итог «полевому выходу» Михаил Дегтярёв.

Реакция с выпадением в осадок

По поводу «надо больше сажать!» я целиком согласен, но с оговоркой. Желательно с конфискацией. Для ЭТОГО дела есть все - факты, документы, фото с мест, свидетели готовы рассказать. Обращайтесь.

Спустя два дня после визита в КГСАУ «Хабспецхоз» врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева начальник управления лесами Константин Хрянин был уволен по собственному желанию. Константин Валентинович, зря вы в середине августе 2018 года на круглом столе в региональном отделении ОНФ по Хабаровскому краю по проблемам экологии и защите леса не прислушались к рекомендациям специалистов. Тогда ведь ТАКИЕ цифры были показаны, ТАКИЕ факты прозвучали. Жаль, что их не пустили в дело. Но все-таки лучше поздно, чем никогда! И да, посадки в крае, как я понял из обращения Михаила Дегтярева, будут продолжаться.

В самый последний момент, в аккурат перед сдачей статьи, пришел большой объем материала по состоянию дел в Мухенском лесничестве в 2015–2018 годах. Факты дивные, цифры впечатляют, дословно: «По данным управления лесами правительства края, только в Лазовском районе, где ведется заготовка наиболее ценных пород древесины, незаконные порубки составили: в 2015 году – около 41 га с ущербом свыше 38 миллионов рублей, в 2016 году – свыше 43 га с ущербом порядка 159 миллионов рублей, в 2017 году – немногим менее 4 га с ущербом порядка 3,5 миллиона рублей». В реальности все еще хуже. И это только начало.

Андрей Дунаевский

Фото автора

В КГСАУ «Хабспецхоз» заботливо пестуют: 6 видов лианы (актинидия коломикта, виноград девичий, глициния китайская, кампсис укореняющийся, клематис, лимонник китайский), 10 видов лиственных деревьев (береза белая, боярышник Максимовича, дуб монгольский, клён моно, клен ясенелистный, липа амурская, орех манчжурский, рябина амурская , черемуха Маака, ясень), 21 вид лиственных кустарников, 12 видов хвойных (ель сибирская, лиственница даурская, микробиота перекрестнопарная, можжевельник, пихта белокорая, сосна горная, сосна корейская (кедр), сосна обыкновенная, стланик кедровый, тис) и 14 видов цветов. В год питомник дает до 5 миллионов саженцев лиственницы и свыше 1,2 миллиона сеянцев кедра. В прошлые годы отпускная цена хвойных саженцев, выращенных по технологии «закрытая корневая система» в теплице, составляла 15 рублей за единицу, выращенные в открытом грунте обходились покупателям в 5 рублей. Сейчас цена выросла примерно на четверть.