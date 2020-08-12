Заболеваемость С-19 в Хабаровском крае падает

За сутки в крае зарегистрировано 78 новых случаев заболевания, несколько дней назад в день выявлялось сто с лишним больных.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; восемь пациентов старше 65-ти лет; шестеро детей и подростков в возрасте от года до 17-ти лет.

По данным регионального минздрава, среди вновь выявленных пациентов около 10% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 45,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Всего в крае зарегистрировано 8 тыс 634 случая заболевания (рост +0,9% к 10 августа 2020 года), 73 человека скончались.

«Активными» остается 2 тыс 404 случая заболевания, 17 человек — в тяжелом состоянии. Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония, как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 757 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 216 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено около 195 тысяч исследований на новый коронавирус.