Как «пилят» лесную отрасль краевые чиновники

Лихие 1990-е не делись никуда, «правило подворотни» в Хабаровском крае сохранилось, поменялась только обертка. Теперь вместо китайских «адидасов» дорогие «бриони», а люди с повадками рекетиров занимают высокие кресла. Неизменен лишь способ извлечения выгоды — банальный гоп-стоп, но уже на краевом, государственном уровне. Например, у известного хабаровского бизнесмена и инвестора Александра Лепихова чиновники отобрали теплицы, где он собирался выращивать посадочный материал для восстановления лесного фонда.

Пыль в глаза

Неделю назад врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ездил в краевой питомник, где в теплицах выращивают саженцы для восстановления лесов. Дегтярев – человек новый, местным чиновникам от лесной отрасли очень важно было ему показать, что работа идет, и идёт очень успешно. Красивая картинка – теплицы, сеянцы разных деревьев, автоматическая система поливки, много рабочих. Жизнь, в общем, кипит, мол, смотрите, какие мы здесь молодцы и передовики.

Начальник краевого управления лесами Константин Хрянин отчитался, что выполненные работы контролирует специальная комиссия, которая делает фото и снимает результаты на видео. В случае если саженцев недостаточно, проводятся дополнительные посадки.

Но Хрянин умолчал, что посадки могут быть совсем другими, криминальными. И что никакая специальная комиссия не снимала на видео, как 16 теплиц, построенных инвестором Александром Лепиховым в этом хозяйстве «Хабспецхоз», внезапно и безоговорочно перешли на баланс края. Было ваше, частное, стало наше.

- Строили теплицы за свои деньги, потратили 103 млн рублей, основательно строили, на мощных фундаментах, как положено. Всё делали на базе «Хабспецхоза» для воспроизводства посадочного материала, 1,5 года на это ушло, - рассказывает Александр Лепихов. - Но неожиданно для себя я выяснил, что к теплицам больше не имею никакого отношения. Я обратился за разъяснениями к директору предприятия Денису Плескачу и к начальнику управления лесами Константину Хрянину, мол, как вообще такое могло случиться? Получил ответ: мы поставили всё на свои (краевые) основные фонды, это наши теплицы, у нас была проверка, мы на проверке показали документы подтверждающие, что это мы строили, материалы наши.

- Но они липу показали! - негодует Лепихов. - Скорее всего, подписи использовали поддельные, чтобы забрать у меня теплицы!

Сказать, что Лепихов был шокирован, – ничего не сказать. Человек, который с нуля сделал тепличный комплекс, вложил туда деньги, остался ни с чем. Забрали всё без каких-либо прелюдий и объяснений. Потому что захотели и смогли. Теперь у теплиц – надежная краевая «крыша». Понятно, что Лепихов бился, пытался разговаривать с бывшим губернатором Фургалом, делал какие-то предположения отчего такой «распил» случился.

- Я так предполагаю, это проработка была Сергея Фургала и Владимира Хлапова (первый зампред правительства края), они хотели потом этот «Хабсецхоз», его активы вывести и забрать на свою частную компанию, - рассказывает Лепихов. - Вероятно, что Хлапов реализацией этого плана занимался, но распоряжение было Фургала. Были раньше Ишаев, Шпорт, но чтобы такого, как при Фургале, не было никогда. Я два раза заходил к нему, в том числе и по теплицам. В итоге он сказал разобраться Хлапову, с его стороны действий не было, видимо, другой интерес. Забрали у меня теплицы и все. Мы в суд подали, ну и сейчас уголовное дело началось, на прошлой неделе меня пригласили в ОБЭП, я привез все документы туда, сейчас полиция ведет предварительную проверку. Краевое правительство себя дискредитировало, никакой инвестор больше сюда не пойдет, зачем такое кому-то надо.

Хождения Лепихова по краевым «верхам» ни к чему не привели. Владимир Хлапов, по словам инвестора, оставшегося ни с чем, просто отмахнулся.

Что мы имеем сейчас, какова версия потерпевшей стороны? Краевые чиновники дурным гоп-стопом «отжимают» у бизнесмена теплицы, где растет лесной молодняк. Ставят всё на баланс края, а после показывают врио губернатора как предмет гордости и плод своей успешной работы. Лучше отчетности и не придумать – одним росчерком пера материализовать чиновничьи достижения. Это свежее ноу-хау, возникшее в бытность губернатора Сергея Фургала, раньше и правда таких лобовых наездов на бизнес в регионе не было.

Конечно же, бизнесмены, занимающиеся лесной отраслью, общаются тесно между собой. Понятно, что весть о произошедшем с Александром Лепиховым быстро разлетелась. Кто теперь захочет вкладывать деньги куда-либо в Хабаровском крае, где подобные государственные гарантии? И если «кидалово» Лепихова – чистая правда (редакция следует судебной логике и произошедшее до юридической оценки считает версией), как теперь от этого позора отмыться? Может, Александр Лепихов какой-то «неправильный лесник» и с ним позволено поступать именно так, в духе 1990-х?

Неправильные лесники

В краевой лесной отрасли не один Лепихов попал «в замес». Была такая в правительстве губернатора Фургала Наталья Пудовкина, зампред по социалке. Когда её муж попал под уголовное дело со своей фирмой «Азия лес», она, пережив обыск в своем кабинете, уволилась из правительства и пошла спасать семейное предприятие, то есть занялась лесным бизнесом.

Пудовкина, мягко говоря, была сильно удивлена, узнав, как на самом деле в правительстве края относятся к некоторым (о некоторых – чуть ниже) представителям лесного бизнеса. В правительстве уже бывшую чиновницу называли шантажисткой, когда она стала заниматься проблемами лесной фирмы мужа, пытаясь сохранить рабочие места. «...Нам выкручивают руки, но мы пытаемся платить и зарплату, и налоги. Объем производства снизился, но мы пытаемся сохранять кадры - самое ценное в производстве... вижу, что правительству края абсолютно безразлично, будет продолжать работу лесопромышленный комплекс (в посёлке Березовый Солнечного района) или не будет. А в поселке с населением в пять тысяч человек, да и в округе, кроме нашего завода и железнодорожной станции, нет крупных предприятий, с работой сложно».

Помощи от края нет, лишь усиленно мешают. Наверное, повезло, что не поступили как с Лепиховым.

Почему можно называть Пудовкину и Лепихова «неправильными лесниками»? Есть информация, что в лесных аукционах края, где выставляются на торги лесные участки и деревья, восемь неких фирм часто становятся обладателями заветных лотов. Часто – это десять и более раз. Они «правильные», коли так везёт? Или тут что-то другое, скрытое от чужих глаз? Танго всегда танцуют двое.

Успех в освоении лесных богатств региона - он разный. Часто бизнесменов, пытающихся двигаться в законном русле, «зачищают» с рынка всеми возможными способами. И Пудовкина тут не исключение.

Под корень

Есть в районе имени Лазо завод по глубокой переработке древесины, его построила компания «Леспром ДВ». Две сотни рабочих, современное оборудование, невероятные мощности – завод способен производить шпон, пиломатериалы, пеллеты, заготовки для карандашей и палочек для еды. Мощное предприятие в сельской местности с фирменным «железом», десятками рабочих мест и миллионами рублей налогов. Компания содержит и ремонтирует дороги, строит объекты лесной инфраструктуры, занимается благотворительностью: ремонтом местной поселковой администрации и школы.

Но у «Леспрома ДВ», и это почему-то уже неудивительно, серьезные проблемы с краевым правительством. Сначала краевые чиновники «обделили» завод сырьем, выделив предприятию для заготовки всего 60 с лишним тысяч «кубов» леса, хотя мощности «Леспром ДВ» рассчитаны на переработку трёхсот тысяч кубометров. Краевые чиновники дали бизнесменам в пять раз меньше сырья, да и то пытаются забрать.

Уже тогда «Леспром ДВ» действовал в статусе инвестпроекта федерального значения. Руководство предприятия пыталось в течение двух лет, с 2017-го по 2019-й годы, наладить диалог с правительством края, но все было впустую, были даже судебные тяжбы. Они прекратились после личной просьбы тогдашнего министра природных ресурсов отозвать иск. Взамен чиновник обещал помочь, но дополнительного сырья в «Леспроме ДВ» так и не дождались.

Потом, после очередной просьбы к краю (тогда губернатором был Сергей Фургал), начались внезапные проверки завода. Представители краевого минпрома уведомили о «ревизии» по электронной почте в 9:17 утра, а через тринадцать минут проверяющие уже были на месте. Быстрее пожарных работают «лесные братья» на госзарплате. Потом была еще одна проверка, без всякого уведомления.

«При возведении завода ни копейки государственных денег не было потрачено, - говорит исполнительный директор ООО «Леспром ДВ» Алексей Царегородцев. - Это все наши инвестиции – около 1,3 миллиарда рублей. Проект был признан приоритетным на федеральном уровне. Мы неоднократно обращались за помощью к губернатору и правительству Хабаровского края, но никакой помощи нам оказано не было».

Оказание поддержки в правительстве края поняли по-своему – накануне Нового года лишили завод статуса приоритетного инвестпроекта. Было выпущено официальное распоряжение правительства за номером 1000-РП, это случилось 6 декабря 2019 года. Решение на заводе считают незаконным и просят вменяемой экспертизы, которая бы оценила и мощности завода, и абсурдность краевых решений. Постановление нужно отменить, считают в «Леспроме ДВ».

Это не укладывается в обычную логику, но укладывается в логику чиновничью. Об этом, о «выкручивании рук» и говорила Наталья Пудовкина.

Теперь «Леспром ДВ» пишет открытые письма на имя врио губернатора Михаила Дегтярева с просьбой о помощи. Вполне себе успешный бизнес ищет защиты от «деревянных солдат» правительства края. А еще фирма вновь судится с правительством, пытаясь отстоять бизнес и не дать лишить его статуса приоритетного для Российской Федерации проекта. Арбитражный суд поддержал лесников и принял обеспечительные меры, то есть приостановил распоряжение правительства региона об исключении «Леспрома ДВ» из списка приоритетных проектов.

Ситуация с Александром Лепиховым, Натальей Пудовкиной, а теперь вот – с «Леспромом ДВ» доказывает две аксиомы. В крае есть предприниматели, готовые трудиться на благо региона, готовые вкладывать свои деньги и налаживать современное производство. Это первая. И вторая – чем дальше в лес, тем толще и злее чиновники в правительстве края.

Евгений Постышев