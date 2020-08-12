В районы Хабаровского края отправилось 16 новых машин «скорой помощи»

Новые автомобили «скорой помощи» в рамках нацпроекта "Здравоохранение" поступили в Хабаровский край и отправились работать в районы. 16 машин уже в распоряжении медиков Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского, Советской Гавани, Амурска и Николаевска-на-Амуре.

Все микроавтобусы имеют класс "С", то есть выполнены в зимнем варианте. Они оборудованы как реанимобили, а их возможности позволяют оказывать пациентам экстренную медицинскую помощь. Во всех машинах под капотом стоят двухлитровые турбодизельные двигатели, выполнено утепление салона Салон оборудован самой современной аппаратурой: есть приборы ИВЛ, дифибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры – все, что нужно для реанимации.

В регионе ожидают, что до конца года придет еще 15 новых реанимобилей, но уже в комплектации "B". Автомобили поступают в регионы по отдельной федеральной программе, призванной переоснастить все станции скорой помощи в стране.