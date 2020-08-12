Две тройни родились в Хабаровске

Такое в регионе происходит максимум дважды в год

Дети появились на свет в конце июля в перинатальном центре. Счастливыми родителями сразу трех девочек стала семья Матвеевых. Влада, Полина и Анфиса абсолютно здоровы. Молодая мама Виктория поделилась, что в их семье по линии мужа были двойни, но девичьего трио все равно никто не ожидал. Пара надеялась на сына (у них уже есть четырехлетняя дочь), а УЗИ изначально показало двойню. Третий плод заметили уже ближе к новогодним праздникам.

В июле 2020 года знаменательное событие произошло в жизни и у Анны и Алексея Устюговых. Их семья также увеличилась сразу на трех ребятишек. Пока молодые родители не хотят раскрывать подробности о поле малышей и именах. Ждут, когда дети окрепнут.

По словам специалистов перинатального центра, обе беременности возникли естественным путем, что бывает крайне редко. А если точнее, то всего в 1% случаев (в нашем регионе максимум дважды в год). Чаще всего тогда, когда у мамы или папы в роду были двойни.

«Когда рождаются дети — это счастье. И, замечательно, что в Хабаровске есть многодетные семьи, которые улучшают демографическую ситуацию в городе. От души поздравляю родителей, желаю им и их детишкам крепкого здоровья»,- отметила заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

Что касается мер поддержки многодетных семей, то в городе действует муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», которая предусматривает 27 видов адресной помощи, 18 из них — семьям с детьми. Общий объем финансирования программы – 65,5 миллиона, из которых 52,8 миллиона рублей направляется именно семьям.

«Наиболее востребованные виды помощи: частичная компенсация расходов по горячему водоснабжению и центральному отоплению, ежемесячная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг приемным семьям, частичная компенсация расходов на ремонт жилья многодетным, а также ежемесячное пособие на питание детям-инвалидам и детям, страдающим сахарным диабетом», — рассказала заведующая сектором управления социальной работы с населением Юлия Евдокименко.

А со второго полугодия этого года введена новая мера поддержки – единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей на рождение одновременно двух детей в малоимущих семьях.