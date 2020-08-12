При Фургале из Хабаровского края бежали инвесторы

Врио губернатора Михаил Дегтярев завил, что будет добиваться возвращения Хабаровского края в ТОП лучших регионов с деловым климатом. Сделать это будет непросто – при Сергее Фургале край упал по индексу инвестиционной привлекательности (АСИ) с 18 до 63-го места.

И причины этого фиаско не политические, а самые что ни на есть экономические. Так, налоговые и неналоговые доходы бюджета Хабаровского края в январе-мае 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 9,5% (до 38,5 миллиардов рублей). Закрылось множество предприятий, во многих сферах бизнеса «благодаря» окружению Фургала начался лютый передел собственности.

Даже «МакДональдс» передумал открываться в Хабаровске. Знаменитую франшизу решили в итоге запустить во Владивостоке. Казалось бы, мелочь. Но именно из таких вот «кирпичиков» и состоит фундамент экономики. Узнав о падении края в рейтинге инвестпривлекательности, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов опубликовал на своей странице в Facebook горький пост.

«Нам было чем гордиться, – отметил тогда Герасимов. – В эти минуты АСИ докладывает президенту об итогах своей работы и лидерах рейтинга. Поздравляю Москву, Татарстан и Тулу. В ДФО в 30 лучших вошли Якутия, Забайкалье, Сахалин и Амурская область. У всех значительный рост. Мы упали уже на 63-е место».

Ухудшение уровня жизни почувствовали на себе многие жители края. Однако ЛДПР не зря славится своим популизмом. Фургал и его команда умеючи «перевели стрелки» на москвичей, которые опять оказались во всем виноваты.

Кстати, именно Москва сильно поднялась в рейтинге АСИ, тогда как Хабаровский край стремительно терял в нем позиции. Вот тебе и «проклятые москали»! Они, оказывается, все это время упорно работали, а не языком мололи.