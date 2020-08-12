Федеральный бюджет вкладывает большие деньги в развитие Хабаровского края

Хабаровский край усиленно преображается. Пожалуй, так одной фразой можно назвать инициативы, направленные на ремонт дорог, улиц, дворов, на строительство и модернизацию важных объектов инфраструктуры. Помогает в этом нелегком деле федеральный центр. Да, региону удалось достучаться до Москвы и сообщить о нуждах жителей восточного форпоста страны. Теперь обо всем по порядку.

Край получит 565 миллионов рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти средства (которые, кстати, выделят уже в этом году) будет отремонтировано более 21 километра трасс.

«На выделенные средства, в частности, будут отремонтированы и приведены в нормативное состояние объекты в Ванинском и Советско-Гаванском районах, а также районе им Лазо, - рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров. - Это участки краевых дорог, которые являются наиболее проблемными и имеют большое значение для обеспечения транспортной доступности жителей. В ближайшее время планируем выходить на конкурсные процедуры для заключения контрактов. Работы должны быть закончены до конца текущего года».

Ускорению подвергнется проект «Обход Хабаровска». «Мотивация» в виде дополнительных 1,8 миллиарда рублей позволит обеспечить показатели готовности трассы на уровне примерно 73% и закончить строительство в 2021 году. Переоценить «Обход Хабаровска» сложно: это и разгрузка центра города, и развитие сопутствующего предпринимательства (придорожные кафе, шиномонтажки, автосервисы и т.д.), и выведение транзитных грузовых потоков за пределы Хабаровска. Да и Еврейской автономной области бонусов перепадет.

Пропускная способность «Обхода» составит до 25 тысяч автомобилей в сутки. Также там официально позволят «гонять» со скоростью до 120 километров в час.

Добавим, что в общей сложности в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации №1889-р Хабаровскому краю на финансовое обеспечение дорожной деятельности дополнительно выделяется 2 миллиарда 365 миллионов.

Комсомольчане хотят нормальные дворы

В Комсомольске-на-Амуре ремонтируют пятьдесят дворовых территорий. На это благое дело выделено 125,35 миллиона рублей (124,1 миллиона – средства федерального бюджета, 1,25 миллиона – местного бюджета). Комсомольчане сами предложили, что именно в первую очередь ремонтировать. А уже на основе этих пожеланий администрация города и сформировала список из 50 дворов.

В настоящее время работы ведутся на 38 дворовых территориях

в микрорайоне Таежный, на улицах Пионерской, Дзержинского, Кирова, Формовочной, Лазо, Сусанина, Советской, проспекте Октябрьском. Ремонтируют или обустраивают дворовые проезды, парковочные карманы, проезды к дворовым территориям, системы водоотведения, окантовывают бортовые камни, корчуют и обрезают деревья. Управиться обещают до конца текущего года.

Также краевыми властями инициированы предложения по приобретению автобусов для Города юности и восстановление там трамвайных путей, ремонту крыш детских садов и школ, строительству крытых футбольных манежей, приобретению современного оборудования для оснащения дома культуры «Строитель».

Статус инициатив

Большое внимание уделяется развитию транспортно-промышленного узла Ванино – Советская Гавань (ВСГТПУ). Этот узел – центр обработки экспортных навалочных грузов, здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, планируется создание трех тысяч новых рабочих мест. Потому ранее принято решение о строительстве современной социальной инфраструктуры.

Федеральный бюджет выделил деньги для таких инициатив, как: строительство социально-культурного центра в поселке Токи (Ванинский район); реконструкция стадиона (Ванино); реконструкция системы водоснабжения в Ванино и поселке Токи; приобретение оборудования для реализации программ дополнительного образования технической направленности для школы №4 (Ванино); модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум и Ванинский межотраслевой колледж); приобретение высокотехнологичного оборудования для учреждений здравоохранения (КГБУЗ «Ванинская центральная районная больница», КГБУЗ «Советско-Гаванская районная больница»).

Общий объем финансирования на 2020–2021 годы составил 611,82 миллиона рублей. Доля федерального бюджета – 548,02 миллиона рублей, краевого – 63,8 миллиона.

Каков современный статус вышеупомянутых инициатив? Стадион в Ванино рассчитан на 499 мест. Сейчас идет согласование разработанной проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы. Реконструкцию планируется закончить до 31 декабря 2021 года.

Реконструкция водоснабжения в Ванино и поселке Токи. Министерством жилищно-коммунального хозяйства края осуществляются конкурсные процедуры. Общая протяженность сетей составляет 9,11 километра. Срок окончания работ – 30 августа 2021 года.

Строительство социально-культурного центра в поселке Токи. Служба заказчика министерства строительства края завершает подготовку документации для проведения конкурсных процедур. Центр рассчитан на 150 посадочных мест. Срок окончания работ – 31 декабря 2021 года.

Приобретение высокотехнологичного оборудования для Ванинской центральной районной больницы и Советско-Гаванской районной больницы. Проводятся аукционы по приобретению для данных учреждений передвижного маммографического кабинета и передвижного рентгеновского (флюорографического) комплекса. Оборудование должно поступить в больницы до 15 декабря 2020 года.

Приобретение профильного презентационного оборудования для школы №4 (Ванино). Министерством образования Хабаровского края проведен аукцион на закупку профильного, презентационного оборудования, компьютерного, программного обеспечения, расходного материала, мебели. Оборудование будет установлено до 15 декабря текущего года.

Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования на территории ВСГТПУ. Осуществляются конкурсные процедуры по приобретению специализированного оборудования. База будет обновлена до 15 декабря 2020 года.

Планы

Немного подробнее расскажем об оборудовании для ванинской школы №4 и модернизации материально-технической базы для Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума и Ванинского межотраслевого колледжа.

По сути, школа №4 получит в свое распоряжение целый детский технопарк. Это позволит проводить с обучающимися проектно-исследовательскую деятельность и повышать их технологическую грамотность в области инженерных профессий. Позволит готовить команды школьников для участия в инженерных соревнованиях и конкурсах, в том числе в рамках проекта «Юниоры» по стандартам WorldSkill. А также ежегодно обучать не менее 250 детей по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностей, ориентированным на решение реальных технологических задач, в том числе с учетом потребностей крупных инвесторов ВСГТПУ.

Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования позволит организовать обучение по таким востребованным специальностям, как: «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» (оборудование для лаборатории на 10 рабочих мест); «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»; «Сварщик» (оборудование для мастерской «Сварочные технологии» на 5 рабочих мест); «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (оборудование для мастерской на 5 рабочих мест, 3 легковых автомобиля).

Однако на этом все не закончится. В июне текущего года правительство Хабаровского края совместно с администрациями Ванинского и Советско-Гаванского районов подготовили и направили в Минвостокразвития России предложения по включению в план социального развития центров экономического роста края на 2021–2023 годы следующих объектов социальной инфраструктуры. Это модернизация аэропорта Советской Гавани Май-Гатка, строительство стационарного комплекса с отделением скорой медицинской помощи для Советско-Гаванской районной больницы, строительство городских станций биологической очистки сточных вод в Советской Гавани (центр, Окоча, бухта Эгге), благоустройство парковой зоны в районе ручья Пейке в Ванино, строительство молодежного центра в Ванино, оснащение детского технопарка, создаваемого на базе учреждения дополнительного образования в Советской Гавани.

Игорь Кабанов

На 1 января 2020 года численность населения транспортно-промышленного узла Ванино – Советская Гавань составляет 70523 человека (5,36% населения Хабаровского края). Объем инвестиции в основной капитал за 2019 год (без учета субъектов малого и среднего предпринимательства) – 38,6 миллиарда рублей, или 30,6 % от общего объема инвестиций в основной капитал Хабаровского края.