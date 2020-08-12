Сергей Шойгу посетил в Комсомольске-на-Амуре предприятия военпрома

Амурский судостроительный завод планируют обеспечить заказами до 2028 года

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вместе с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым, представителями Минобороны, руководством ОАК и ОСК он побывал на Амурском судостроительном заводе и Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.

Глава военного ведомства проверил готовность предприятий к выполнению крупного государственного оборонного заказа. Так, в цехах АСЗ он ознакомился с ходом строительства корветов и малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота, а на КнААЗ – с производством новейших истребителей Су-35С и Су-57. После осмотра предприятий Сергей Шойгу провел рабочее совещание.

Министр обороны сообщил, что до конца года планируется заключить долгосрочный контракт на поставку самолетов Су-35С. Крупный заказ планируется разместить и на Амурском судостроительном заводе.

«По поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина в следующем году мы планируем заключить с предприятием долгосрочный контракт на строительство 6 корветов до 2028 года. Таким образом, в край на реализацию гособоронзаказа будет направлено до 630 млрд рублей. Сумма огромная. Надеюсь, что судостроители сделают все, чтобы контракт был выполнен», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Он также отметил важность совместной работы с руководством края – как по подготовке кадров для заводов, так и по созданию комфортных условий для военнослужащих.

Михаил Дегтярев поблагодарил министра обороны за визит в регион и подчеркнул, что предстоит большая работа по исполнению поручений президента РФ.