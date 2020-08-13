Краевой центр образования попросил у Дегтярева яхту

С просьбой о правительственной яхте, снятой на днях с торгов, к Михаилу Дегтяреву обратились директор краевого центра образования (КЦО) Эльвира Шамонова, активные ученики и председатель родительского комитета школы Павел Клепкин.

«Сейчас решается судьба яхты «Виктория». И мы обращаемся к вам, Михаил Владимирович, со скромной просьбой, чтобы это судно не ушло из Хабаровского края и не попало в руки чиновников. А досталось нашему учебному заведению. Ведь КЦО - это все новое и прогрессивное, это центр одаренных детей со всего края. И нам было бы очень интересно в нашем «БиоКвантуме» и других исследованиях иметь такое необычайно удивительное судно», - заявила в видеообращении к врио губернатора Эльвира Шамонова.

Учащиеся поддержали мудрого руководителя: «Мы очень хотели бы помогать развитию края, хотели бы поучаствовать в экологических вопросах нашего Амура. Для нас важно, чтобы Хабаровский край оставался процветающим. И здесь бы оставались наши родители и мы, дети».

Заботливый Павел Клепкин душой горит за все прогрессивное: «Это очень хорошее и уместное предложение. Считаю, что передача яхты КЦО будет очень правильным решением. Раз это судно осталось в крае, почему не отдать его детям? Наши дети очень достойны, у нас в школе очень много серьезных и сильных проектов. И такое средств, как яхта, было бы уместно». Осталось пожелать коллективу КЦО попутного ветра и семь футов под килем!

Эдуард Попов

Фото: komcity