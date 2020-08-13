Хабаровские школы защитят от террористов

Около пятнадцати миллионов рублей направлено на повышение повышение антитеррористической безопасности хабаровских школ, гимназий и лицеев. Эти деньги позволят оборудовать образовательные учреждения тревожными кнопками, модернизировать системы видеонаблюдения, отремонтировать ограждения.

«Всего у нас 71 школа. Сегодня все они находятся под видеонаблюдением, все оснащены «тревожными кнопками», в 19-ти имеется контроль доступа, в 54 есть металлоискатели, 22 учреждения охраняют сотрудники частных охранных предприятий», - сообщила начальник управления образования Татьяна Матвеенкова.

Также разработаны инструкции о поведении персонала после сообщений о минировании. Благодаря данным методикам, педагоги выводят детей из помещения оперативно и без паники. Стоит сказать, что в учреждениях отрасли образования регулярно проводятся тренировки по эвакуации школьников.

В прошлом году в Хабаровске был зафиксирован 141 случай лжеминирования школ и 107 – детских садов, сообщает пресс-служба городской администрации.