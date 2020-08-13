Жители Хабаровского края стали гораздо чаще брать льготную ипотеку

Семьи, живущие в Хабаровском крае, за первое полугодие 2020 года 321 раз оформили льготную ипотеку под 5% и 6% годовых. Заем они берут для улучшения жилищных условий. Семейная ипотека набирает популярность: два года назад только 34 семьи воспользовались данным видом кредита. В 2018 году общая сумма льготного займа составила 81 миллион рублей, в этом году – уже 734 миллиона.





Напомним, воспользоваться льготными условиями ипотечного кредитования могут многодетные семьи со вторым и последующими детьми, рожденными в период с 2018 года по 2022 год включительно. Для регионов ДФО созданы особые условия выдачи кредита. Пятипроцентная ставка предусмотрена для семей, где дети родились с 1 января 2019 года. Такой же процент обеспечен тем семьям, в которых есть ребенок категории "ребенок-инвалид", рожденный не позднее 31.12.2022 г. (других ограничений нет).





Сотрудники министерства экономического развития Хабаровского края прогнозируют увеличение объемов льготного кредитования для семей с детьми.



