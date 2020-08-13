75 смертей от С-19 в Хабаровском крае

В тяжелом состоянии находятся 22 человека.

За сутки в крае зарегистрировано 89 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.

Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 20 пациентов старше 65-ти лет; 8 детей и подростков в возрасте от года до 17-ти лет.

Среди вновь выявленных пациентов около 10% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 50,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Всего в крае зарегистрировано 8 тыс 723 случая заболевания (рост +1,0% к 11 августа 2020 года), 75 человек скончались.

«Активными» остается 2 тыс 300 случаев заболевания, 22 человека — в тяжелом состоянии.

Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония, как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 783 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 217 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено около 200 тысяч исследований на новый коронавирус.