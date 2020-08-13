Сотовая связь дошла до аэропорта Аяна

Оборудование установили прямо в зале ожидания.

Долгожданный прогресс стал возможен благодаря совместной работе администрации Аяно-Майского района, министерства информационных технологий и связи края и ПАО «МегаФон». В зале ожидания воздушной гавани установили телекоммуникационное оборудование, которое позволяет пользоваться услугами мобильной связи.

«Ранее пассажиры, находясь в зале ожидания, были «вне зоны доступа» для входящих и исходящих вызовов, потому что аэропорт расположен на удалении от административного центра муниципального образования. Организованная по спутниковым каналам услуга голосовой связи, сейчас позволяет абонентам свободно разговаривать по телефону, находясь в здании аэровокзала», – подчеркнули в министерстве.

Отметим, что качество услуг связи – один из наболевших вопросов для северных территорий края. Проект по обеспечению аэропорта услугами голосовой связи стал пилотным и может быть распространен и на другие воздушные гавани региона.