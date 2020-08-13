Хабаровчанина убили пинком в живот

Житель Хабаровска попросился переночевать у знакомой семейной пары. Те не отказали в просьбе и предоставили ночлег. А утром обнаружили, что гость мертв. Они сообщили об этом в полицию. Однако у стражей порядка возникли подозрения насчет внезапно умершего гостя. Они стали «копать» и выяснили следующее.





Как выяснилось, пришелец повздорил с главой семейства. Тот ударил гостя ногой в живот. Эта травма и стала причиной смерти. Испугавшись ответственности, убийца выдумал версию о внезапной гибели гостя и начала запутывать следствие.





Проверка на полиграфе показала, что преступник лжет. По ходатайству следствия в отношении него избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по факту убийства направлено в суд для рассмотрения по существу.



