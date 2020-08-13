В Хабаровске площадь имени Блюхера приведут в порядок в 2022 году

В прошлом году площадь участвовала в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, но не набрала необходимого количества голосов горожан. Уступила скверу на улице Сергеевской в Березовке.

Но есть хорошая новость. Как сообщил заместитель мэра города, председатель комитета по управлению Центральным районом Сергей Иванов, принято решение о включении площади Блюхера в адресную инвестиционную программу, что позволит привлечь деньги на проектирование.

«По поручению градоначальника будет объявлен конкурс среди студентов-архитекторов, которые представят свое видение обновленной площади. Далее мы проанализируем обращения и просьбы горожан, которых у нас за последние годы накопилось много, и на основе всего этого будет создан итоговый проект. Мы знаем, что люди не хотят видеть лавочки вдоль пятиэтажек, потому что на них могут ночами сидеть шумные компании, знаем, что детскую площадку необходимо сдвинуть ближе к улице Слободской, и в курсе многих других пожеланий. Будем стараться включиться с этим проектом в федеральную программу «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы», что позволит привлечь средства на проведение работ», - сообщил Сергей Иванов.

К проектированию приступят в 2021 году, а в 2022-м начнется преображение этого общественного пространства. Напомним, что ранее рассматривался вопрос о строительстве на площади Блюхера большого подземного торгового комплекса с парковкой и благоустройством надземной части. Однако под землей здесь проходит теплотрасса, ее перенос потребовал бы огромных средств, из-за чего инвестор отказался от реализации своего плана.

Матрена Ефимова