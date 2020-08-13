«Шереметьевского» отца ограничили в правах

В Комсомольске-на-Амуре суд ограничил в родительских правах отца, оставившего двоих несовершеннолетних детей в аэропорту

Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Судом установлено, что 26 января 2020 года ответчик оставил в помещении Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина, являющегося источником повышенной опасности и местом массового скопления людей, несовершеннолетних сыновей, лишенных в силу возраста возможности принять меры к самосохранению.

Прокурором, участвующим в деле, дано заключение об обоснованности заявленных истцом требований, поскольку в соответствии с положениями статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.

Кроме того, решением суда с ответчика взысканы алименты на содержание детей. Несовершеннолетние для дальнейшего воспитания оставлены в семье матери.

Решение суда в законную силу не вступило.