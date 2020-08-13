Дегтярев: доходы педагогов должны увеличиваться

Врио губернатора Михаил Дегтярёв встретился с заместителем Министра просвещения РФ Виктором Басюком. В ходе встречи стороны обсудили основные векторы работы, обозначенные указом № 474 Президента России Владимира Путина. Речь, в частности, идет о вхождении в ТОП-10 мировых систем образования, а также о федеральных доплатах учителям за классное руководство в размере 5 тысяч рублей в месяц.

«У нас по этому вопросу однозначная позиция: доходы педагогов после выплаты должны увеличиться. Президент предложил эти надбавки именно как подспорье классному руководителю, поэтому никаких перерасчетов, попыток убрать краевые доплаты быть не может. Соответствующие поручения социальному блоку будут даны. Также недавно мною было принято решение закупить к новому учебному году обеззараживающие устройства для детских садов и школ региона. На приобретение почти 7 тысяч аппаратов из резервного фонда краевого бюджета будет выделено около 104 миллионов рублей. Родители на это не должны потратить ни копейки, их задача - привести ребенка 1 сентября в школу, а наша задача - организовать учебный процесс», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В ходе встречи Михаил Дегтярев также сообщил, что к нему поступило обращение от руководства и воспитанников Краевого центра образования. У них есть идеи по дальнейшей судьбе яхты «Виктория». Судно предложили задействовать в научных экспериментах в био-квантуме и экологических проектах по исследованию реки Амур.

«Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний. Поручаю министерству образования края этот вопрос проработать, встретиться со школьниками. А министерству имущественных отношений – уточнить состояние судна и пригодность его для перевозки детей», - отметил Михаил Дегтярев.