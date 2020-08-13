В Хабаровском крае возобновляют плановую медпомощь

Снижение числа заболевших коронавирусом привело к решению правительства края возобновить плановую медицинскую помощь. В семь лечебных учреждений вернут 304 койки, которые ранее были задействованы в инфекционных госпиталях. Сейчас в кроватях нет острой нужды, так как растет число пациентов, выписанных из стационаров.





Тем не менее, крупные госпитали будут работать и далее. В их числе стационары на базе краевой клинической больницы № 2, городских больниц № 10 и № 11, а также в Комсомольске-на-Амуре, некоторых районах края, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.





Всего для лечения больных COVID-19, требующих госпитализации, в Хабаровском крае было развернуто более 1600 мест в 13 инфекционных госпиталях.



