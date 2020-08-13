Химчистки, хостелы, пляжи: 92 млн получит хабаровский бизнес на борьбу с С-19

До 15 августа ведется прием заявлений на получение субсидий из федерального бюджета на компенсацию затрат по профилактике коронавирусной инфекции.

По данным налоговых органов, в крае почти 5000 потенциальных получателей субсидии. Потенциально возможная к выплате сумма составляет 92 миллиона рублей. На сегодняшний день заявления на получение такой субсидии подали 1612 налогоплательщиков, выплачено 42 миллиона. Поддержку от государства могут получить и налогоплательщики, включенные по состоянию на 10.06.2020 в следующие реестры:

1. реестр малого и среднего предпринимательства и основным видам деятельности которых согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП (на 10.06.2020) являются:

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений,

Деятельность физкультурно-оздоровительная

Деятельность санаторно-курортных организаций

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Образование дополнительное детей и взрослых

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

2. единый перечень классифицированных гостиниц (это объекты туристской индустрии, включающие гостиницы, номерной фонд которых не превышает 100 номеров), горнолыжных трасс, пляжей (принадлежащие получателю субсидии на праве собственности или на ином законном основании);

3. реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а именно: социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся частными образовательными организациями, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности;

4. реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся поставщиками социальных услуг.

Перечень гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, социально ориентированных НКО представляет в ФНС России Министерство экономического развития Российской Федерации.

Более 11 тысяч предпринимателям за апрель-май 2020 года выплачено субсидий на сумму 821,5 млн рублей. Напоминаем, что проверить право на получение субсидии можно в сервисе ФНС России «Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях». В том случае, если налогоплательщик имеет право на получение субсидии, следует подать заявление по специальной форме на сайте ФНС России на специальной промостранице «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства». Удобнее всего это сделать через Личные кабинеты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.