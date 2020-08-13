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Врио губернатора края встретился с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием
Стороны обсудили реализацию совместных проектов
Михаил Дегтярев провел первую встречу с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием. Знакомство прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Владыка Артемий показал Михаилу Дегтяреву главный храм края, рассказал об истории строительства здания.
На встрече шла речь о различных направлениях сотрудничества митрополии и правительства края. Стороны обсудили реализацию регионального проекта «Сельский храм», а также планы по созданию культурно-просветительских центров в разных населенных пунктах края. Врио губернатора подчеркнул, что власти региона продолжат активно взаимодействовать с митрополией.
По окончании встречи владыка Артемий подарил Михаилу Дегтяреву икону святого равноапостольного князя Владимира.