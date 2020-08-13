Врио губернатора края встретился с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием

Стороны обсудили реализацию совместных проектов

Михаил Дегтярев провел первую встречу с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием. Знакомство прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Владыка Артемий показал Михаилу Дегтяреву главный храм края, рассказал об истории строительства здания.

На встрече шла речь о различных направлениях сотрудничества митрополии и правительства края. Стороны обсудили реализацию регионального проекта «Сельский храм», а также планы по созданию культурно-просветительских центров в разных населенных пунктах края. Врио губернатора подчеркнул, что власти региона продолжат активно взаимодействовать с митрополией.

По окончании встречи владыка Артемий подарил Михаилу Дегтяреву икону святого равноапостольного князя Владимира.