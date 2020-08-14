В Хабаровском крае увеличили поддержку льготных авиаперелетов

Жители Хабаровского края стали чаще летать. Связано это с наступлением сезона летних отпусков и частичному снятию ограничений в условиях пандемии. Значительно выросла потребность в услугах КГУП «Хабаровские авиалинии».





«Руководство авиапредприятия принимает все возможные меры для увеличения пассажирских перевозок и не оставляет без внимания просьбы жителей края. Так, например, 11 и 18 августа организованы дополнительные рейсы по запросам жителей п. Херпучи по направлению Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Херпучи – Хабаровск. Мы понимаем, что от нашей деятельности зависит обеспечение транспортной доступности в северные районы края», - отметил и. о. генерального директора «Хабаровских Авиалиний» Константин Баклин.





Льготные авиатарифы для северных районов региона по-прежнему продолжают действовать. Более того – врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился дополнительно выделить из краевого бюджета 33 миллиона рублей на организацию перевозок жителей Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района им. Полины Осипенко.





За год жители северных районов могут воспользоваться правом льготного перелета 4 раза. Билет для взрослых от места жительства до Хабаровска и в обратном направлении составит 4500 рублей, для детей от 2 до 12 лет – 3000 рублей.



