Хабаровская предпринимательница «обломила» отпуск 26 клиентам

45-летняя жительница Хабаровска с ноября 2017 по июль 2019 года работала представителем двух туристических компаний. Фирмы были зарегистрированы на дочь и подругу мошенницы. Женщина продавала путевки за границу и на российские курорты следующим образом.

Она брала от клиентов полную предоплату, а потом до бесконечности «тянула волынку». В общем, так клиенты никуда и не ехали, месяцами ожидая заветных туров. Деньги же перекочевывали в карманы аферистки. Таким образом она обманула 26 человек, получив от них в общей сложности 3 миллиона 800 тысяч рублей. Самое интересное, что поток клиентов не прерывался, так у женщины была хорошая репутация и большинство потерпевших знали ее не первый год.

Не удовлетворившись «обуванием лохов» на почве туризма, хабаровчанка еще и занялась оформлением кредитов на клиентов, использую их фотографии и личные данные. Разумеется, без ведома самих клиентов. Мошеннице удалось таким образом взять 28 займов в пяти банках.

Суммарный ущерб от противоправной деятельности злоумышленницы оценивается в сумму порядка 12 миллионов рублей. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее аферистка уже была осуждена за мошенничество – ей тогда дали пять лет лишения свободы и присудили штраф в размере 300 тысяч рублей.