В Хабаровске открылась выставка «Восточное сокровище»

Выставка Ольги Бельды открылась 13 августа в Доме народного творчества

В экспозиции представлены живопись, графика, батик. В сюжетах шелковых панно и живописных картин преобладают пейзажи со своей благородной простотой, изяществом и лиричностью. За счет талантливо подобранных цветов и удачного построения композиции они задевают струны в душе человека тем, что в будничной суете можно остановиться и любоваться красотой окружающего мира, видеть необычное в обыденном.

Палитра из чистых красок передаёт зрителю своё непосредственное впечатление от природы, красоту изменчивости и безграничность, воссоздаёт ощущение яркого солнечного света.

«Экспозиция отражает разносторонние увлечения автора и его взгляд на окружающий мир. На выставке представлены как оригинальные работы: масло, акрил, пастель, батик, так и копии работ известных художников», - рассказали организаторы выставки.

Выставка «Восточное сокровище» организована Центром декоративно-прикладного искусства краевого научно-образовательного творческого объединения культуры (КНОТОК) и автономной некоммерческой организацией «Центр межнационального сотрудничества женщин «Дружба без границ».

Ольга Бельды – участник более 100 групповых, в том числе международных, региональных, городских выставок, а также организатор более 50 групповых выставок. Работы художницы находятся в частных коллекциях России, Японии.

Юрий Рязинкин

Фото: sakhalin.info

Открытие выставки «Восточное сокровище» состоялось 13 августа в 17:00 в Доме народного творчества, расположенном по адресу: Хабаровск, ул. Фрунзе, 63.