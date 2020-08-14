Почему у нас рыба дороже, чем в Москве? — Дегтярев

Врио губернатора после похода в магазин устроил краевым чиновникам «допрос с пристрастием»

Вопросы, так и оставшиеся пока без ответа, Михаил Дегтярев адресовал министру сельского хозяйства, торговли и промышленности Александру Шкурину.

«Я специально провел негласный рейд по магазинам. У нас почему цены на рыбу выше, чем в Москве? Я не могу этого понять. А, Александр Иванович, как это понять?», — обратился Дегтярев к Шкурину.

Министр пытался возражать врио губернатора.

«Почему выше? В Москве сто граммов 160 рублей», — пытался вступить в диалог Шкурин.

Но Михаил Дегтярев отреагировал достаточно резко.

«Да вы меня не поправляйте, я ведь вас поправлю сам, если понадобится. Цены на некоторые виды рыбы или на уровне, а по некоторым районам выше. Вот же рыба, кто виноват? Я задаю вопрос, как это работа организована прежде всего в муниципалитетах. Есть главы толковые, которые работают с рыбопромышленниками, устраивают акции, работают для людей. А есть те, кто этим не занимаются. Как так получается?», — удивился Дегтярев.

Врио губернатора добавил, что людей стоимость рыбы в магазинах сильно волнует, поэтому вопрос в повестке дня остаётся одним из наиболее важных.