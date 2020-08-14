«Активных» больных С-19 в Хабаровском крае — 2 тыс 219 человек

За сутки минздрав региона выявил 81 случай заболевания.

За сутки в крае зарегистрировано

81 новый случай заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 17 пациентов старше 65 лет; четверо детей и подростков в возрасте от года до 15-ти лет.

Среди вновь выявленных пациентов около 15% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 45,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Всего в крае зарегистрировано 8 тыс 804 случая заболевания (рост +0,9% к 12 августа 2020 года), 76 человек скончались. От заболевания, вызванного COVID-19 суммарно излечились 6 тыс 509 человек.

«Активными» остается 2 тыс 219 случаев заболевания, 24 человека — в тяжелом состоянии.

Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 793 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 240 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,4 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 200 тысяч исследований на новый коронавирус.