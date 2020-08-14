В Комсомольске-на-Амуре построят «высокоинтеллектуальные» истребители

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина. Чиновник проверил исполнение государственного оборонного заказа, а также провел совещание с генеральным директором ПАО «Компания Сухой» Ильей Тарасенко. Тема совещания – реализация программы создания истребителей пятого поколения Су-57 на КнААЗ.

«На заводе Компании «Сухой» в Комсомольске-на-Амуре проведена модернизация и техническое перевооружение производства, что позволяет нам успешно и в срок выполнять государственный оборонный заказ, - доложил министру Илья Тарасенко. - В рамках ГОЗ мы планируем поставить Министерству Обороны 76 авиационных комплексов Су-57 до 2028 года. Такая загрузка позволяет нам обеспечить динамичное развитие предприятия и достойные условия труда для наших сотрудников».

Сергей Шойгу сообщил, что до конца года министерство обороны заключит еще один контракт с компанией «Сухой» на поставку истребителей Су-35С. Эти самолеты обладают высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей.

Новый контракт позволит обеспечить на годы загрузку Комсомольского авиазавода и сохранить более десяти тысяч рабочих мест.