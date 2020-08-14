Почему в ДФО растут цены на авиаперевозки?

Проблема высоких тарифов на авиаперевозки является актуальной не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. Тем не менее, именно в ДФО в силу специфических особенностей региона это проявляется острее. Еще не успели толком возобновиться полеты за рубеж, как отечественные авиаперевозчики жалуются на высокую стоимость керосина.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила обращение в адрес Минтранса, где попросила ведомство организовать совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиатоплива в российских аэропортах. Все потому, что отрасль потерпела большие убытки из-за коронавирусной пандемии и карантина. Соответственно, компании вынуждены поднять цены на билеты.

Другими причинами, почему тарифы поползли вверх, является повышенный спрос на перелеты в летний период, а также подорожание импортных комплектующих, задействованных в ремонте парка техники.

Но есть еще одна важная причина: торги на бирже. В западной части страны стоимость тонны авиакеросина ЯНОСа на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ), например, в июле и августе 2020 года составляла 26,106 и 26,303 тыс. руб. за тонну против 37,596 и 37,573 тыс. руб./т в июле–августе прошлого года соответственно. Похожая картина наблюдается и в восточной части РФ - цена за тонну авиатоплива АНХК на бирже в июле и августе этого года составляет 33,610 и 33,689 тыс. руб., тогда как годом ранее находилась на уровне 40,385 и 41,904 тыс. руб./т соответственно.

Перевозчики покупают керосин через тендерные процедуры. В тендерах участвуют топливозаправочные комплексы российских аэропортов (ТЗК). ТЗК, особенно независимые, часть топливных объемов приобретают у трейдеров. Трейдеры, в свою очередь, покупают авиакеросин на бирже. Сами авиакомпании в биржевой торговле не участвуют.

Получается цепочка посредников, каждый из которых, перепродавая следующем «звену» топливо, закладывают и свою прибыль. Как следствие — рост цен на авиационный керосин для конечных потребителей, а также появление на рынке суррогатов. Расплачиваются за все обычные пассажиры. Не способствует снижению цен и монопольное положение трейдеров в ряде российских аэропортов.

«Инфраструктурой могут владеть сами аэропорты или трейдеры, владеющие заправочными комплексами, по сути, монополия заключается именно в этом, - рассказывает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. -

Поэтому ФАС надо разбираться именно с этим вопросом. Владельцы инфраструктуры могут закупать керосин дешевле, но поскольку они монополисты в аэропорту, то продают они топливо авиакомпаниям дороже. Сейчас количество перелетов увеличилось, и в силу своего монопольного положения они реагируют на спрос и увеличивают цены».