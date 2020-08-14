Михаил Дегтярёв: Надо наводить порядок в системе управления строительным комплексом

Временно исполняющий обязанности губернатора встретился с представителями крупных подрядных организаций края

Михаил Дегтярёв провел совещание по развитию строительной отрасли в крае. На встречу с врио главы региона были приглашены основные организации, которые ведут строительство 25 значимых социальных объектов в крае, 20 из которых – с участием федерального бюджета. На сегодняшний день по многим из них идет отставание в освоении государственных средств. Стороны обсудили проблемные вопросы, которые заметно тормозят процесс строительства.

Подрядчики отметили несколько общих проблем, с которыми они ежедневно сталкиваются. В первую очередь, это низкое качество проектно-сметной документации. В большинстве случаев документы приходится переделывать повторно – а это замедляет процесс и требует дополнительных средств. Внесла свои коррективы и ситуация с распространением на территории Хабаровского края новой коронавирусной инфекции. Так, многие организации столкнулись с проблемой нехватки строительных кадров. Не хватает, по мнению участников совещания, и единого координационного центра в строительной отрасли края.

«Давайте работать, коллеги. Кто вам мешал в вашей деятельности – говорите, разберемся. У нас срывается исполнение краевой адресной инвестиционной программы, это не дело. Я уверен, что вы все профессионалы, хорошо строите. Но надо в управлении наводить порядок. Прежде всего, у нас должен быть прозрачный рынок с 5-6 крепкими и финансово устойчивыми игроками. Они бы в конкурентной борьбе занимались строительством объектов не только с государственным участием, но и в коммерческом секторе. Это позиция во многих регионах страны реализуется и показывает свои результаты. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку», — отметил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

Также Михаила Дегтярева удивило, что в Хабаровске работает только один крупный кирпичный завод. Отсутствие конкурентного рынка может сказываться на цене стройматериалов. Врио главы региона подчеркнул, что краевые власти поддержат инвесторов, которые будут готовы вложиться в производство кирпича и других строительных материалов.

Отметим, сегодня в регионе строится более 40 социальных объектов. Среди них – детский больничный комплекс и региональный центр развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, центральная районная больница в Николаевске-на-Амуре, школа в селе Найхин Нанайского района, детский сад в селе Гаровка Хабаровского района, инфекционный корпус детской больницы и детская поликлиника в Прибрежном районе Хабаровске, набережные в краевой столице и городе Юности, и другие. Всего на эти цели выделено 9,2 млрд рублей, из них почти 6 млрд рублей – средства федерального бюджета.