Комсомольчанин чуть не «раздел до трусов» спящего мужчину

Житель Комсомольска-на-Амуре, утомившись, спал в своем автомобиле. При этом передняя дверь была открыта. Проснувшись, мужчина обнаружил пропажу сотового телефона, документов и висевшего на шее золотого крестика. Ну спасибо, что хоть не изнасиловали!





Так или иначе, комсомольчанин обратился в полицию. Сумму ущерба потерпевший оценил в 20 тысяч рублей. Правоохранители вычислили и задержал преступника. Им оказался 27-летний местный житель.





Оказывается, он шел по улице и заметил спящего в машине мужчину. Фигурант решил ограбить водителя. Он попытался разбудить спящего, но тот на окрики и толчки не реагировал. Тогда преступник достал из кармана дрыхнувшего мужчины документы, снял с шеи крест и похитил лежащий телефон.





Крестик вор сдал в ломбард, телефон продал. А документы зачем-то отнес в полицию, сказав, что нашел их.





По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к выемке похищенного имущества.



