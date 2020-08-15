В Хабаровске на месте базара появится цивилизованный рынок

В районе улицы Тихоокеанской, 201 много лет существует несанкционированный базар. Там не законно торгуют и разводят антисанитарию. Администрация решил с этим явлением бороться правильно – не разгонять в очередной раз бабушек, а сделать нормальный сельскохозяйственный рынок.

Планируется установить крытые киоски, цивилизованные торговые места, всячески благоустроить, чтобы фермеры и дачники могли реализовывать свою продукцию. Рынок начнет работать в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«Незаконная торговля – это уход от налогов, бюджеты всех уровней недополучают средства, которые бы отчислялись, если бы эти предприниматели работали по-белому, - рассказала начальник отдела управления торговли Елена Тринцукова. - Кроме того, товар, который реализуется на таких рынках, не отвечает санитарным нормам, зачастую имеет истекший срок годности. Он просто опасен для здоровья хабаровчан».