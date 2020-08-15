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В Хабаровском крае за сутки 70 человек заболели коронавирусом
На территории региона продолжается пандемия. За сутки выявлено 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался один человек, из больниц выписано 114 пациентов.
Как рассказали в краевом минздраве, по темпам заболевания Хабаровский край все еще обгоняет Россию и остальные регионы ДФО. В общей сложности в крае с начала пандемии от COVID-19 умерло уже 77 человек.
Напомним, что в начале августа в Хабаровском крае были частично сняты карантинные ограничения. Заработали рестораны, кафе, музеи, библиотеки, детские оздоровительные лагеря и аттракционы, бассейны и бани.