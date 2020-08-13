По Хабаровску бродил голый мужчина с полотенцем

В четверг жители Хабаровска наблюдали, как по улицам города вальяжно бродил голый мужчина. Единственным предметом «одежды» на нем было лишь обвязанное вокруг талии полотенце. Мужчина неторопливо прошелся по улицам Павловича, Гамарника, Ленина. По пути зашел на свалку, расположенную во дворе одного из домов и что-то там высматривал.

Наконец, на остановке «Улица Постышева» он немного посидел на скамейке. Затем он зашел в автобус №80 и уехал. Сумел ли он расплатиться за проезд, и где он вышел, неизвестно.

Выяснилось, что мужчина психически нестабилен. Он лежал в краевой больнице №2, однако сбежал оттуда. Его разыскивали охранники лечебного учреждения. Благополучно ли закончились поиски, нам неизвестно.